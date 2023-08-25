ФАС проверит жалобы россиян на платную раздачу интернета со смартфонов
Федеральная антимонопольная служба России изучает жалобы абонентов сотовых операторов на введение операторами платы за раздачу интернета с гаджетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей ФАС.
В ведомстве пояснили, что служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали нововведений. Сейчас антимонопольная служба анализирует полученную информацию и примет меры реагирования в случае нарушения законодательства.
Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства через Wi-Fi, Bluetooth или USB.
Интернетом в Татарстане в 2022 году пользовались 95,6% татарстанцев. Это больше, чем в целом по стране, на 24%. При этом чуть меньше 41% сельчан в республике заказывали через интернет товары и услуги. Такой же возможностью воспользовались 71,8% горожан.
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