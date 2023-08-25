Марат Хуснуллин о строительстве жилья в России: «Беспокоимся за 2024 и за 2025 год»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что строительство жилья в ближайшие два года вызывает у властей беспокойство, в том числе в плане ипотеки. В 2023 году в стране введут в эксплуатацию свыше 103 млн «квадратов», заверил он.

— Сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024-й и за 2025 год, и здесь ключевой вопрос — как будет развиваться ипотека как основной финансовый инструмент развития жилья, — заявил Марат Хуснуллин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Московском урбанистическом форуме.

Он обратил внимание, что в России на протяжении нескольких лет стабильно растет ввод как многоквартирного, так и индивидуального жилья. По его прогнозу, в сфере ИЖС по итогам 2023 года сдадут 50 млн «квадратов».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за 2022 год в России построили 102,7 млн квадратных метров жилой недвижимости, что стало рекордом. За последние десять лет в стране ввели 822 млн «квадратов» многоквартирного и индивидуального жилья.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина