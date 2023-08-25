В Татарстане зарегистрировано около 6 тысяч безработных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается порядка 6 тысяч безработных граждан, стоящих на учете в службе занятости населения. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

— Сегодня один из низких уровней безработицы и в целом по стране. Россия находится на историческом минимуме по числу безработных. Для нас это 0,3%. У нас на начало года было 0,5% от численности рабочей силы, — рассказала она.

Эльмира Зарипова обратила внимание, что «это не очень позитивный показатель», так как ситуация говорит о том, что рынок предложения сужается. Каждому безработному татарстанцу на сегодняшний день могут предложить 6 тысяч вакансий.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Мы полагаем, что сейчас летний период закончится и число вакансий снизится. Это такая тенденция стандартная, — заявила Эльмира Зарипова.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 35—36 тысяч вакансий. В июне Эльмира Зарипова рассказывала, что в регионе их количество практически достигло исторического максимума.



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Татьяна Демина