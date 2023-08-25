В ФСБ рассказали, кто стоит за поджогами объектов МВД и Минобороны России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

В Федеральной службе безопасности России заявили, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в стране стоят украинские спецслужбы. В ведомстве объяснили, что спецслужбы Украины размещают в сети объявления о «быстром заработке».

Главной целью злоумышленников становятся маргиналы, молодежь, пожилые, а также психически нездоровые люди, которые не осознают тяжести своих поступков.

— Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реальности приводит к длительному сроку заключения, — цитирует представителей ведомства RT.

realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

За последний месяц в России участились случаи поджогов военных комиссариатов. В Генпрокуратуре сообщили, что инциденты совершены россиянами по «указаниям», поступившим им по телефону с территории Украины. МВД подтвердило, что звонки в адрес россиян — новая тактика мошенников со стороны Украины. Они не только похищают деньги у жертв — в основном это пожилые люди, — но и пытаются вовлечь в совершение диверсий или терактов.



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Айрат Назипов