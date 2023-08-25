Новости происшествий

10:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Ушел из жизни главврач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин

08:59, 25.08.2023 2
Ушел из жизни главврач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Умер главный врач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, выразив свои соболезнования семье, близким и всему медицинскому сообществу республики.

— Не стало Гайфуллина Рустема Фаизовича! Очень опытного врача, мудрого руководителя, позитивного и жизнерадостного человека, прекрасного мужа, отца, друга! Очень добрую память о себе оставил Рустем Фаизович у тысяч людей! — написал он.

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года в Казани. В 1989 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010—2018 годах он был главврачом ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», а с 2018-го занимал эту должность в ГАУЗ «Городская поликлиника №21».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:14
    Соболезную родным и близким!мудрый и грамотный Человек! Спасибо за наставления и любовь к работе.
    Авыр туфрагы жинел булсын!
    Ответить
  • Анонимно 09:29
    Соболезнования родным и близким.
    Не доживают мужики до пенсии.
    Очень жаль.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также