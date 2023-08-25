Ушел из жизни главврач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Умер главный врач казанской городской поликлиники №21 Рустем Гайфуллин. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, выразив свои соболезнования семье, близким и всему медицинскому сообществу республики.

— Не стало Гайфуллина Рустема Фаизовича! Очень опытного врача, мудрого руководителя, позитивного и жизнерадостного человека, прекрасного мужа, отца, друга! Очень добрую память о себе оставил Рустем Фаизович у тысяч людей! — написал он.

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года в Казани. В 1989 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010—2018 годах он был главврачом ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», а с 2018-го занимал эту должность в ГАУЗ «Городская поликлиника №21».



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Илина Хакимова