В Татарстане насчитывается 35—36 тысяч вакансий

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 35—36 тысяч вакансий. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

По ее словам, татарстанцам, помимо вакансий, предлагают открыть свое дело. Для этого они могут получить специальную субсидию — 145,1 тысячи рублей.

Ежегодно ее получают около 400 тысяч безработных жителей Татарстана, в основном женщины и семьи с детьми. В прошлом году их было 438, а за январь—июль этого года — 222.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июне Эльмира Зарипова рассказывала, что в Татарстане количество вакансий, предлагаемых татарстанцам работодателями, практически достигло исторического максимума. На одного безработного приходилось пять-шесть вакансий.

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Татьяна Демина