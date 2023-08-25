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Минобороны России сообщило о пресечении попытки украинской атаки над Калужской областью

13:18, 25.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о пресечении попытки украинской атаки над Калужской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В пятницу, 25 августа, над территорией Бабынинского района Калужской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент произошел около 12.00 по московскому времени. Украинский беспилотник перехватили дежурные средства ПВО.

Напомним, в ночь на 25 августа над Калужской областью пресекли попытку ВСУ осуществить террористические атаки по гражданским объектам ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Средства ПВО уничтожили ее.

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Татьяна Демина
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