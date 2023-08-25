«Абсолютная ложь»: Дмитрий Песков отреагировал на заявления о причастности Кремля к авиакатастрофе под Тверью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью заявления Запада о том, что за гибелью Пригожина якобы может стоять Кремль. Его цитирует ТАСС.

— Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что власти страны ожидают результатов следствия, которое будет завершено «в обозримом будущем».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью. По его словам, Следком начал предварительное расследование трагедии. Президент подчеркнул, что оно «будет проведено в полном объеме и доведено до конца».



Частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области 24 августа. В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них три члена экипажа. По данным Росавиации, на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Также погибли члены экипажа: Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов