CNN: Дональда Трампа «формально» арестовали — он провел в тюрьме 20 минут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экс-президент США Дональд Трамп добровольно сдался властям и прошел процедуру ареста в тюрьме штата Джорджия, сообщает американский телеканал CNN.

— Трамп провел чуть больше 20 минут в тюрьме округа Фултон, где его оформили и отпустили под залог. Он был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, — указывает телеканал.

Позже на сайте тюрьмы также появилась запись с его данными: рост политика составляет порядка 190 см, вес — около 97,5 кг. Также была опубликована фотография экс-президента США. Обратим внимание, что Трамп стал первым за всю историю США главой государства — бывшим или настоящим — у которого есть настоящий магшот (каноничное тюремное фото).

Сын Дональда Трампа уже начал продажу мерчандайза с изображением тюремной фотографии своего отца, заявив, что вся прибыль от продажи продукции будет направлена в фонд правовой защиты.

Как уточняет CNN, сдача Трампа в Джорджии знаменует собой четвертый раз в этом году, когда бывший президент сдался местным или федеральным чиновникам после того, как против него были выдвинуты уголовные обвинения.

Известно, что Трамп согласился на залог в размере $200 тысяч и некоторые другие условия освобождения.

Бывший президент США не признает обвинений в свой адрес ни по одному из дел. Покидая тюрьму, он заявил, что «не сделал ничего плохого», а «то, что здесь произошло, является пародией на правосудие».



На прошлой неделе Дональду Трампу большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинение по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

Обвинение предполагает, что американский экс-президент с группой лиц предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году, которые, как сказано в тексте обвинения, выиграл Джо Байден. Среди других обвинений — сговор с целью совершения подлога и влияния на должностных лиц.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова