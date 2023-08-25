Татарстан делит с Москвой второе место в рейтинге регионов России с минимальной долей бедных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан делит второе место с Москвой среди регионов России с наименьшей долей бедных жителей. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.



— Республика Татарстан имеет достаточно низкий показатель по уровню бедности населения — 5%, это 194 тысячи жителей имеют сегодня доходы ниже уровня бедности. В Российской Федерации — почти в два раза процентный показатель больше, достигает 9,8% от численности населения. У нас республика делит второе место с Москвой, на первом месте Санкт-Петербург — там 4,1%, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июле кабмин Татарстана утвердил региональную программу снижения доли населения с доходами ниже границы бедности на 2023—2030 годы. В ее задачи входит развитие системы социальной помощи нуждающимся, системы соцконтракта и организация социальной адаптации малоимущих.



За период с 1995 года по 2022-й самый высокий показатель доли жителей Татарстана с денежными доходами ниже границы бедности зарегистрировали в 2000 году. Он составлял 33,2%.

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Татьяна Демина