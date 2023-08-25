Татарстанских госслужащих обязали отказаться от иностранного гражданства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Согласно изменениям, чиновников обяжут отказаться от иностранного гражданства.

В указе руководителя региона сказано, что госслужащие, имеющие гражданство иностранного государства, должны принять все возможные меры для его прекращения. Кроме того, чиновников обязали воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность подданного. Исключением являются случаи, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае в Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет для отдельных категорий лиц иметь иностранное гражданство и счета в иностранных государствах. Меру предложили распространить на госслужащих, занимающих «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.

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Айрат Назипов