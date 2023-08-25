«Снижение есть, но это не фатально»: Минцифра анонсировала производство базовых станций в Татарстане

Доход операторов от оказания услуг связи в республике по итогам первых шести месяцев 2023 года составит 20,14 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Текущую ситуацию в татарстанской отрасли связи можно оценить как «стабильно удовлетворительную». Санкции значительно повлияли на сферу, однако с последствиями пока удается справляться, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в ходе коллегии об итогах работы отрасли связи за первое полугодие 2023 года. Подробнее о результатах — в репортаже «Реального времени».

Интернетом в республике в 2022 году пользовались 95,6% татарстанцев

В Татарстане за первое полугодие 2023 года объем потребления мобильного трафика вырос на 11%. При этом увеличивается и потребление проводного интернета (+20%). По этим направлениям Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— Связь играет важную роль в сфере развития экономики, в качестве жизни населения Татарстана и в задачах государственного управления. Поэтому вопросы качества мобильной связи, мобильного интернета, проводной связи, проводного интернета лежат в фокусе постоянного внимания работы Министерства цифрового развития. Текущую ситуацию можно охарактеризовать как стабильно удовлетворительную, — заявил он.



По данным замминистра Альберта Яковлева, интернетом в республике в 2022 году пользовались 95,6% татарстанцев. Это больше, чем в целом по стране, на 24%.

скриншот realnoevremya.ru

Он добавил, что доля сельского населения Татарстана старше 15 лет, использовавшего интернет для заказов товаров и услуг в 2022 году, составила 40,9%. При этом в России этот показатель составляет 37,5%.

Активнее заказывают услуги и товары через интернет городские жители. В прошлом году этой возможностью воспользовались 71,8% горожан. При этом в России этот показатель составляет только 54,3%.

скриншот realnoevremya.ru

Что касается 2023 года, за первые 6 месяцев количество абонентов мобильного скоростного интернета возросло до 4,7 миллиона. Проводным интернетом за это время пользовались лишь 1,2 миллиона жителей республики.

скриншот realnoevremya.ru

За первую половину текущего года в Татарстане объем мобильного интернет-трафика составил 529,2 тысячи терабайт, что на 50 тысяч превосходит итоги первого полугодия 2022 года. Объем трафика проводного интернета возрос на 235 тысяч терабайт, достигнув отметки в 1,36 миллиона.

Согласно прогнозу регионального Минцифры, в Татарстане доход операторов от оказания услуг связи по итогам первых шести месяцев 2023 года составит 20,14 миллиарда рублей. Большая часть из них — 8,8 миллиарда — придется на проводной интернет, еще 5,14 миллиарда — на мобильную связь, 1,39 миллиарда — на почтовую связь, а 4,82 миллиарда — на прочие услуги связи.

скриншот realnoevremya.ru

В случае оправдания прогноза доход операторов превзойдет результаты соответствующего периода прошлого года почти на миллиард рублей. За четыре года этот показатель увеличился на 2 миллиарда рублей.

«Мы не снимаем с себя ответственности за развитие сотовой, мобильной, проводной связи в республике»

Отвечая на вопрос журналиста «Реального времени», Айрат Хайруллин в качестве одной из проблем отрасли выделил снижение прироста базовых станций на территории республики. С момента введения санкций темпы роста снизились на 30%.

По его словам, за 7 месяцев 2023 года в Татарстане построили более 280 новых базовых станций и около 700 станций модернизировали.

— Это связано с ограничениями поставок оборудования. Тем не менее мы видим, что есть позитивные изменения в отрасли, поэтому, несмотря на текущую обстановку, мы не снимаем с себя ответственности за развитие сотовой, мобильной, проводной связи в республике, — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Республиканское Минцифры планирует начать выпуск собственных базовых станций, сообщил Хайруллин:

— У нас для этого есть предпосылки. Во-первых, это наша научная база в лице тех фундаментальных основ, которые есть в авиационном институте. <...> Мы рассчитываем на то, что наши наработки, наши технологии госкорпорацией «Ростелеком» будут восприняты. Сейчас совместная работа ведется, и, Алла бирса, будем производить в Татарстане.

При этом запуск производства начнется не раньше 2025 года. Для этого необходимо закрыть вопросы, связанные с программным обеспечением. Что касается «железа», с ним проблем возникнуть не должно, считает министр.

скриншот realnoevremya.ru

— К сожалению, вся сеть построена на иностранных технологиях. Ее всю одномоментно просто не выбросишь. Что касается новой сети, конечно, необходимо строить на существующем оборудовании, — заявил спикер. — Какой-то будет переходный период, когда две технологии будут совместно жить. В этой части я считаю, что никакого отката назад не будет. Однозначно мы должны быть технологически независимы в ключевых отраслях направлений.

«Ситуация будет выправляться»

Несмотря на проблемы в части базовых станций, в Татарстане успешно реализуется программа по устранению цифрового неравенства. За первую половину 2023 года скоростной интернет провели в 38 населенных пунктах и 52 тысячах домохозяйств. Такую статистику привел замминистра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.

скриншот realnoevremya.ru

По его словам, до конца года интернет планируется провести еще в 77 населенных пунктах Татарстана. Объем инвестиций для этих целей составит 462 миллиона рублей.

Всего в регионе зарегистрировано 1,2 миллиона абонента, пользующихся проводным интернетом.

Кроме того, Яковлев сообщил, что за последние четыре года жалобы татарстанцев на качество мобильной связи уменьшились в четыре раза. В 2020 году в «Народный контроль» поступило 298 таких обращений, а в 2023-м — 78.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В свою очередь министр цифрового развития ситуацию в сфере оценил неоднозначно:

— Где-то сложности возникают, при этом мы видим, что помощь правительства Российской Федерации дает нам новые возможности. Да, снижения есть, но это не фатально, не катастрофически, ситуация будет выправляться.



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