Масштабный ремонт наружного освещения проведут в Казани

До 24 ноября в Казани проведут масштабный ремонт элементов наружного освещения. Всего он затронет 911 объектов, расположенных на территории города. На эти цели власти Татарстана готовы направить из республиканского бюджета ровно 100 миллионов рублей. В прошлом же году стоимость таких работ оценивалась в 60 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вместе со светильниками на улицах Казани обновят светофоры, дорожные знаки и разметку

Ожидается, что ремонтные работы проведут во всех районах города, а включать в себя они будут целый перечень обязательных пунктов. Во-первых, это демонтаж имеющихся опор освещения и линий электроснабжения. На замену старым фонарным столбам будут закуплены новые, а вместе с ними на улицах Казани появятся и обновленные щитки и «антивандальные» ящики, распределяющие проводку и коммуникации.

Для установки опор и других конструкций на территории города будет проводиться комплекс земляных работ с последующим благоустройством. Таким образом, после устройства фундамента на испорченном газоне будут высаживаться трава и кустарники, а на месте ям от старых столбов уложат новые щебеночные и асфальтобетонное покрытия. То же самое касается и тротуаров, на которых обновят брусчатку и бордюры.

Что касается других инфраструктурных объектов, то вместе с ремонтом элементов наружного освещения в городе приведут в порядок и светофоры, и дорожные знаки, и даже разметку. Также для прокладки кабельных линий будут проведены работы по замене подземных и воздушных каналов. Кроме того, вместе с ними обновят и сеть дождевой канализации, проходящую вдоль улиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На содержание выделили почти в два раза больше — 190 миллионов рублей

Напомним, в конце мая замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что в 41 жилом массиве на территории города в этом году планируется установить более 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильников. На эти цели будет направлено более 43 миллионов рублей, говорил он.

По словам Куляжева, в 2023 году в столице Татарстана планируется провести новое освещение на 50 улицах. Все эти работы будут проводиться в рамках программы модернизации наружного освещения в населенных пунктах республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом уже в августе заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин отметил, что в программе обновления наружного освещения Казани все же имеются проблемы. По его словам, при существующих объемах финансирования вопрос света на улицах и в проездах казанских поселков решат в течение 5 лет.

— Стоимость устройства сетей наружного освещения ежегодно меняется с приростом новых улиц в жилых массивах города, появлением новых поселков, а также с изменением цен на современное световое оборудование. Сегодня в поселках Казани остается еще 230 улиц, где централизованное освещение отсутствует. На прокладку сетей, опор и светильников в текущих ценах требуется порядка 400 млн рублей. При существующих объемах финансирования в течение 5 лет эта задача будет выполнена, — сказал он, напомнив, что в 2021-м общее обеспечение уличным освещением составляло 56%, а сегодня этот показатель достиг 70%.

Кроме того, еще в конце прошлого года на содержание объектов наружного освещения в 2023-м на территории Казани властями направлялось 190 миллионов рублей. Контракт был заключен с АО «Казэнерго» и выполняется по сей день.

В начале года исполком Казани утвердил норматив затрат на содержание объектов наружного освещения. Так, на одну городскую светоточку теперь выделяется 1 776,7 рубля в год.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Стоимость ремонта наружного освещения в Казани растет третий год подряд

Что касается прошлого года, то на тот же ремонт элементов наружного освещения из регионального бюджета направлялось почти в два раза меньше средств — 60 миллионов рублей. Тогда договор заключался на месяц раньше, а его исполнителем было выбрано ООО «Дорстрой Комплекс».

Казанская компания с оборотом в 1 миллиард и чистой прибылью за 2022 год в размере 18,5 миллиона рублей в прошлом имела 43 госконтракта, в том числе на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка трассы М-7 через ЖК «Серебряный бор», а также разработку проекта площадки под контрольно-пропускной пункт МВЦ «Казань Экспо».

На содержание объектов наружного освещения в 2022-м также направлялась гораздо меньшая сумма — 138,7 миллиона рублей. Причем тогда победителем было ООО «Энергоград», но оно отказалось от заключения контракта, и он достался второму участнику торгов — все тому же АО «Казэнерго».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще годом ранее, в 2021-м, на ремонт сети наружного освещения выделялось еще меньше средств — почти 50 миллионов рублей. То же касается и содержания этих объектов — 125 миллионов рублей. При этом деньги также направлялись и на выполнение мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению эффективности использования ресурсов при эксплуатации сетей наружного освещения. Два года назад на эти цели выделялось 1,5 миллиона, а в прошлом году — уже 181 миллион рублей. В текущем году такие мероприятия не проводятся.

При этом до 2021 года тендеры на ремонт сетей наружного освещения публиковались не одним документом. Поиск подрядчика осуществлялся либо на конкретный район, либо на конкретную улицу.

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Максим Кокунин