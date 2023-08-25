«Проводится розыск имущества должника Доронина с целью последующей реализации»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Сегодня Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев. «У нас нет никаких контактов с должником», — сообщила «Реальному времени» финансовый управляющий Елена Шуляковская, которая будет следить за соблюдением прав и исполнением обязанностей обеих сторон процесса — должника и кредиторов.

«Мы даже еще не знаем, будет ли он содействовать этой процедуре»

В апреле в отношении Кирилла Доронина ввели процедуру банкротства. Тогда требование на 100 с лишним миллионов рублей от истца — ООО «Вента» — включили в состав третьей очереди. В свою очередь сооснователь финансовой пирамиды также подал заявление о якобы фальсификации документов со стороны компании, но суд в удовлетворении отказал.

Сегодня же Доронин окончательно был признан банкротом, а его финансовым управляющим стала Елена Шуляковская. Суд обязал «финикийца» передать ей все имеющиеся у него банковские карты.

— С Кириллом я лично не знакома. Меня назначил суд по представлению саморегулируемой организации. То есть у нас нет никаких контактов с должником. Будем действовать в рамках закона о банкротстве и в рамках тех полномочий, которые есть. С целью выявления его имущества и пополнения конкурсной массы и расчетов с теми кредиторами, которые заявились или заявятся в рамках процедуры реализации имущества. Это просто стандартная процедура, и ничего необычного в ней нет, — прокомментировала эту новость «Реальному времени» сама Шуляковская.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Она сообщила, что пока рано давать какие-либо оценки взаимодействию с Дорониным, но все имеющиеся полномочия будут выполнены.

— Проводится розыск имущества должника с целью последующей реализации и распределения между кредиторами, которые заявятся в рамках дела о банкротстве. Пока сложно, потому что процедура только началась. Сложно что-либо комментировать. Мы даже еще не знаем, будет ли он содействовать этой процедуре или нет. Это сложно сказать, потому что все только началось. Сейчас даже нельзя сказать, что он отказывается общаться с финансовым управляющим, потому что очень мало времени прошло. Может быть, будут какие-то результаты в течение нескольких месяцев, и тогда можно будет дать какую-то оценку его действиям, а пока что это невозможно. Все, что закон о банкротстве предписывает, будет выполнено, — подчеркнула она.

Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества сооснователя финансовой пирамиды или вопроса о продлении срока процедуры реализации имущества гражданина назначили на 26 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается

Напомним, уже в октябре дело криптопирамиды Finiko может быть направлено для утверждения в прокуратуру и суд. Из основного дела Finiko в декабре 2022-го были выделены два новых — одно в отношении казанской «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой, заключившей досудебное соглашение с силовиками, второе — по десяти арестованным фигурантам: это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5% в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете, в том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы оценен в 179 миллионов рублей, потерпевшими признаны 160 человек.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается. В нем фигурируют неустановленные создатели и участники ОПС, а также 11 беглых фигурантов. Среди них трое объявленных в международный розыск соратников Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и восемь человек, объявленных в федеральный розыск.



Все новости по делу — в специальном сюжете «Реального времени».



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

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Максим Кокунин