В Татарстане уровень производственного травматизма со смертельными исходами ниже, чем в целом по России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане показатель случаев производственного травматизма с летальным исходом ниже, чем в целом по России. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

— У нас достаточно низкий уровень производственного травматизма. Если в Российской Федерации показатель [случаев со смертельным исходом] 0,053, то в Республике Татарстана этот 0,043 при том, что республика имеет достаточно высокий промышленный потенциал, — заявила она.

За семь месяцев 2023 года в регионе зарегистрировали 13 случаев производственного травматизма, в результате которых погибли люди. Еще 45 происшествий привели к тяжелым последствиям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Это в основном обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, транспортника, хранение и строительство, — уточнила Эльмира Зарипова отрасли, в которых чаще всего фиксируют случаи производственного травматизма.

В апреле глава Минтруда Татарстана рассказывала, что в 2022 году в регионе снизился уровень травматизма в образовательных организациях. При этом он вырос в здравоохранении и в отрасли сельского хозяйства.



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Татьяна Демина