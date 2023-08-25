В Татарстане к отопительному сезону готовы 97% котельных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

К новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 3 116 котельных, что составляет 97% от общего количества. Информацию озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме правительства.

В жилищном фонде оформлены паспорта готовности на 16 241 многоквартирный дом из 17 815, что составляет 91%.

Готовность по объектам образования составляет 98% (3 197 объектов), здравоохранения — 99% (1 960), культуры — 97% (1 876), соцзащиты — 99% (166), спорта — 97% (253), сферы молодежной политики 97% (105).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Две недели назад сообщалось, что к предстоящему отопительному периоду подготовили 2 747 котельных — 88%. Промывку и опрессовку внутридомовых систем центрального отопления выполнили в 9 891 доме.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов