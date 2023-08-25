В Татарстане выявили 1,5 тысячи предприятий, плативших зарплату ниже МРОТ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане выявили 1,5 тысячи предприятий, работники которых получали зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

— Выявлено 1,5 тысячи предприятий, где зарплата ниже минимальной оплаты труда. Но 70% как раз связаны с тем, что человек работает на неполной ставке, и поэтому в отношении 341 работника подтвердились случаи, что минимальные социальные гарантии в части оплаты труда не соблюдаются, им заработная плата доначислена, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эльмира Зарипова обратила внимание, что «по уровню оплаты труда республика занимает лидирующие позиции среди субъектов Приволжском федерального округа». По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей.

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Татьяна Демина