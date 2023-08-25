Суд Казани отказался ограничивать уголовные чтения директору гимназии №175

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский суд Казани отклонил ходатайства СК об ограничении срока ознакомления с 300 томами трем фигурантам дела о расстреле казанской гимназии №175 — директору гимназии Амине Валеевой, экс-директору фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру Марату Зиганшину из компании «Союз пожарного мониторинга». Прокуратура не поддержала позицию следствия, сообщают источники «Реального времени».

С ходатайствами в суд обратился руководитель следственной группы генерал-майор юстиции Александр Лавров. Он просил обязать тройку фигурантов и их адвокатов завершить уголовные чтения до 15 сентября.

realnoevremya.ru

«Если бы суд согласился с этим, нам пришлось бы по 16 томов в день изучать. А ведь в деле еще много вещественных доказательств», — комментирует ситуацию адвокат Галина Куликова. Со слов защитника, повторное ознакомление началось лишь 31 июля текущего года, на данный момент ею прочитано 79 томов, а подзащитной Аминой Валеевой — 74.

Представленные материалы сегодня рассматривал судья Приволжского суда Ильнур Гарифуллин. До начала обеденного перерыва отказал по ходатайствам в отношении Зиганшина и Валеевой. Такое же решение позже вынес и по Иванову.

Напомним, прежнее обвинение в адрес трех фигурантов дела гимназии декабре 2022-го отказался утверждать и направлять дело в суд зампрокурора Татарстана Александр Чеховской. Представители СК обжаловали это решение, но его поддержал сначала прокурор республики Илдус Нафиков, а затем и руководство Генпрокуратуры РФ. В результате в начале апреля следователи возобновили работу по выделенному делу.

В конце июня Валеевой, Зиганшину и Иванову предъявили новое обвинение: ей — в преступной халатности, им — в оказании небезопасных для жизни и здоровья потребителей услуг. От старой редакции новая отличается отсутствием тяжких последствий — в виде гибели учеников и педагогов.

скриншот realnoevremya.ru с видео следственных действий

Ранее защитники и прокуроры указывали на отсутствие причинно-следственной связи между предполагаемыми действиями и бездействием вышеназванной тройки и массовым расстрелом, который устроил в гимназии №175 бывший выпускник Ильназ Галявиев. Последний получил пожизненный срок, и приговор уже вступил в силу.

Заметим, что после переквалификации обвинений срок давности уголовного преследования у Валеевой, Зиганшина и Иванова истек.