Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
В пятницу, 25 августа, около 13.00 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дрон заметили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Часом ранее над территорией Бабынинского района Калужской области произошел аналогичный случай. Дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотник.
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