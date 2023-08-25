Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В пятницу, 25 августа, около 13.00 по московскому времени украинские войска попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дрон заметили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Часом ранее над территорией Бабынинского района Калужской области произошел аналогичный случай. Дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотник.

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Айрат Назипов