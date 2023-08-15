Итоги дня: взрыв на АЗС в Дагестане, повышение ключевой ставки до 12%, Шойгу про военные ресурсы ВСУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 августа:
- В Дагестане 15 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 35 человек и 80 пострадали. Семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва автозаправки в Махачкале. Телеграмму со словами соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову направил и раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Он дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях. В СК России сообщили, что нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками — одна из версий причин взрыва.
- Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это уже второе увеличение менее чем за месяц.
- В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным. Подробнее — в нашем материале.
- Биржевые цены на лондонской бирже ICE на газ в Европе выросли почти на 15%. Цены составили $449 за 1 тыс. куб. м. На такой показатель они поднялись с отметки $426,2. Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки в $462,2 за тыс. кубометров.
- Владимир Путин в обращении к участникам конференции по международной безопасности заявил, что страны Запада хотят еще больше разжечь конфликт на Украине и втянуть в него другие государства.
- Рустам Минниханов дал поручение провести первый большой форум России и Китая «Ростки», который состоится в Казани, на самом высоком уровне. Раис Татарстана также поручил организовать всю необходимую работу для визового и таможенного сопровождения иностранных гостей, обеспечить необходимые меры безопасности в ходе проведения мероприятий.
- Рустам Минниханов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования, совершенствования деятельности учреждений образования и подготовки квалифицированных кадров.
- В Татарстане по программе социальной ипотеки жилье получили уже 2 027 молодых семей. В Казани по программе социальной ипотеки жилье обеспечили 1 352 молодым семьям. На учете состоят еще 930 семей.
- Также в Татарстане для молодых ученых разрабатывают программу поддержки для улучшения жилищных условий. Известно, что проработано несколько вариантов.
- В Казани построят детский парк отдыха рядом с Национальной библиотекой Татарстана. Пока территория представляет собой пустой участок, на котором отсутствует твердое покрытие и озеленение.
- Власти Казани могут приватизировать проблемную «Казанскую ярмарку». ОАО собираются внести в прогнозный план на 2023—2025 годы — в том числе в целях пополнения бюджета. Согласно проекту изменений, уставный капитал ОАО «Казанская ярмарка» составляет 78,2 миллиона. Из них 85,78%, или 57,1 миллиона, принадлежат Комитету земельных и имущественных отношений.
- Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда — Иршата Гиниятуллина. На протяжении последних 3 лет он работал председателем Аксубаевского районного суда Татарстана.
- Власти Татарстана намерены выделить 149,5 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике.
- Верховный суд Татарстана решил отпустить под домашний арест замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнара Султанова. Задержанный был отправлен в СИЗО еще 7 августа. За решеткой он должен был находиться до 2 октября.
- В Казани на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации по новому плавающему фонтану на озере Нижний Кабан потратят 4,47 млн рублей. Финансирование обеспечат из бюджета Татарстана.
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. №850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» признан утратившим силу, сообщили в Минздраве России.
- К административной ответственности в Казани вновь привлечен доцент КНИТУ-КАИ Михаил Щеглов. Вахитовский суд Казани признал его виновным в разжигании ненависти либо вражды и наказал административным арестом на 12 суток.
- Этим летом казанское МУП «Водоканал» на портале госзакупок выложило ряд тендеров, имеющих косвенное отношение к его непосредственной деятельности. Например, с грехом пополам (под предлогом отсутствия средств) латающее сети, предприятие закупит урны для батареек, канцелярские товары и телефоны.
- Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию. Внеочередное собрание акционеров намечено на 21 сентября.
- Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который пройдет с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене». Помимо казанского УНИКСа, за трофей поборются «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.
Ключевые события 538-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что военный ресурс Украины почти полностью исчерпан.
- Также Сергей Шойгу допустил, что Россия пересмотрит решение о неприменении кассетных боеприпасов. Такое заявление он сделал на фоне нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права.
- Российские войска и сотрудники ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших.
- В Минобороны России сообщили, что ВС России ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.
- В министерстве также заявили, что ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб.
- В Минобороны России также заявили, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.
- За сутки уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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