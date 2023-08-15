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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля на акцию

18:49, 15.08.2023
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля на акцию
Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию.

Внеочередное собрание акционеров намечено на 21 сентября. На нем планируют рассмотреть вопрос о дивидендах. Собрание пройдет в форме заочного голосования.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 27 августа. Дата проведения внеочередного собрания акционеров в случае отсутствия кворума определена 28 сентября.

26 июля ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина отчиталось о выплатах дивидендов по ценным бумагам и обыкновенным акциям за 2022 год. Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2022 год на повторном годовом собрании 30 июня.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаПромышленностьБизнес

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