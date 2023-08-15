Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены составили $449 за 1 тыс. куб. м. На такой показатель они поднялись с отметки $426,2.

Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги у отметки в $462,2 за тыс. куб.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Неделю назад стоимость газа в Европе возросла на 22%, превысив $430 за тысячу кубометров. Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $357,5 (+1,2%).

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Айрат Назипов