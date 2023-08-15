В Татарстане по программе социальной ипотеки жилье прибрели 2 тысячи молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по программе социальной ипотеке жилье получили уже 2 027 молодых семей. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при раисе республики Булат Гилманов.

— За время время обеспечено [жильем] 2 017 семей. Если брать федеральную программу, то за 28 лет работы фонда через нас прошли 7,5 тысячи семей. Есть планы за пять лет обеспечить [жильем] 5 тысяч семей. Очередность еще 1 700 наблюдается. Над ней мы работаем. Львиную долю, конечно же, занимает Казань, — сообщил он.

В столице Татарстана по программе социальной ипотеки жилье обеспечили 1352 молодых семей. На учете стоят еще 930 семей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что его ведомство реализует четыре механизма по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий. За пять лет ими воспользовались почти 3 тысячи молодых семей.



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Татьяна Демина