В Татарстане по программе социальной ипотеки жилье прибрели 2 тысячи молодых семей
В Татарстане по программе социальной ипотеке жилье получили уже 2 027 молодых семей. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при раисе республики Булат Гилманов.
— За время время обеспечено [жильем] 2 017 семей. Если брать федеральную программу, то за 28 лет работы фонда через нас прошли 7,5 тысячи семей. Есть планы за пять лет обеспечить [жильем] 5 тысяч семей. Очередность еще 1 700 наблюдается. Над ней мы работаем. Львиную долю, конечно же, занимает Казань, — сообщил он.
В столице Татарстана по программе социальной ипотеки жилье обеспечили 1352 молодых семей. На учете стоят еще 930 семей.
Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что его ведомство реализует четыре механизма по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий. За пять лет ими воспользовались почти 3 тысячи молодых семей.
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