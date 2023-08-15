Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда. На этой должности будет работать Иршат Гиниятуллин, следует из указа главы государства.

На протяжении последних 3 лет Иршат Гиниятуллин работал председателем Аксубаевского районного суда Татарстана. В новой должности он будет исполнять свои обязанности в течение 6 лет.

Кроме того, российский лидер назначил судьей Лаишевского районного суда Татарстана Антона Егорова. Он работал в Верховном суде республики.

скриншот realnoevremya.ru из publication.pravo.gov.ru/

Пять новых судей назначали в Татарстане в июне. В должность вступили три федеральных судьи и два судьи Арбитражного суда республики.

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Айрат Назипов