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Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда

09:10, 15.08.2023
Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Набережночелнинского городского суда. На этой должности будет работать Иршат Гиниятуллин, следует из указа главы государства.

На протяжении последних 3 лет Иршат Гиниятуллин работал председателем Аксубаевского районного суда Татарстана. В новой должности он будет исполнять свои обязанности в течение 6 лет.

Кроме того, российский лидер назначил судьей Лаишевского районного суда Татарстана Антона Егорова. Он работал в Верховном суде республики.

скриншот realnoevremya.ru из publication.pravo.gov.ru/

Пять новых судей назначали в Татарстане в июне. В должность вступили три федеральных судьи и два судьи Арбитражного суда республики.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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