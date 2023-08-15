В Дагестане объявили 15 августа днем траура по жертвам взрыва на АЗС

В Дагестане 15 августа объявлен днем траура в связи с гибелью людей в результате взрыва на АЗС на окраине Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона — Сергея Меликова.

— В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, — сказано в сообщении.



Правительству республики поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

В пресс-службе добавили, что из резервного фонда республики семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.

Получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей.

По информации на 6.00 15 августа, в трагедии пострадали 102 человека, из них 27 человек погибли. Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв.

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Илина Хакимова