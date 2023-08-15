Сергей Шойгу рассказал о почти полном исчерпании военного ресурса Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Военный ресурс Украины почти полностью исчерпан. Такое заявление на XI Московской конференции по международной безопасности сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

— Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан, — передает его высказывания «РИА Новости».

Как заметил Шойгу, под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности, — поделился министр своим видением ситуации.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада хотят еще больше разжечь конфликт на Украине и втянуть в него другие государства. Он полагает, что страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал.

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Айрат Назипов