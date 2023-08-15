В России могут пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил, что Россия пересмотрит решение о неприменении кассетных боеприпасов. Такое заявление он сделал на фоне нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права.

— Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено, — цитирует RT главу оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что проблема связана с решением США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. Министр напомнил, что в Вашингтоне неоднократно называли использование таких боеприпасов военным преступлением.

Во вторник, 11 июля, руководитель Минобороны анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Он подчеркнул, что российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

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Айрат Назипов