Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минздрав России признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола. Соответствующий приказ вступает в силу со среды.



— Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола, — сказано в документе за подписью главы Минздрава России Михаила Мурашко.

16 июля Министерство здравоохранения России подготовило проект о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Уточнялось, что приказ разработан с целью привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие правовым нормам с учетом принятия Госдумой закона о запрете смены пола.

19 июля Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола. Те, кто изменил пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

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Маргарита Головатенко