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Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области

14:22, 15.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Российские войска и сотрудники ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля, — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале июня украинские террористы предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 10 боевиков, две лодки и один бронеавтомобиль.

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Айрат Назипов
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