Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
Российские войска и сотрудники ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля, — написал Богомаз в своем telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.
В начале июня украинские террористы предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии было уничтожено более 10 боевиков, две лодки и один бронеавтомобиль.
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