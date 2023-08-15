Смартфоны с тремя камерами, ключница из листовой стали: краткий обзор закупок казанского «Водоканала»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Этим летом казанское МУП «Водоканал» на портале госзакупок выложило ряд тендеров, имеющих косвенное отношение к его непосредственной деятельности. Например, с грехом пополам (под предлогом отсутствия средств) латающее сети, предприятие закупит урны для батареек, канцелярские товары и телефоны.

Поставка китайских телефонов

Начнем, пожалуй, с мобильных телефонов. Потратить «Водоканал» на них готов 57 тысяч рублей. Смартфоны обязательно должны идти в комплекте с чехлами-накладками. От них ждут поддержки всех видов связи, от 2G до LTE, и по два слота для сим-карт. В техническом задании четко прописана операционная система Android. Необходимый объем оперативной памяти устройства — 4 гигабайта, а встроенной — 64 гигабайта. Еще одна немаловажная часть желаний предприятия — чтобы в телефоне обязательно было три камеры, основная из них должна быть Sony.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдельной строкой прописаны требования и к чехлам. Они должны подходить для китайского телефона Honor X6. Желательно, чтобы накладки были черными. Всего их должно быть пять штук. В том же количестве, что и телефоны. Заметим, что стоимость этой модели начинается от 12 тысяч рублей.

«Водоканалу» не хватает шкафов для ключей

Далее переходим к ключнице с брелоками. За этим названием скрывается обычный шкаф для хранения ключей. На его покупку предприятие выделило 8,2 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, «Водоканалу» некуда складывать 20 ключей, для этого им и нужен шкаф. Но ключница обязательно должна быть надежной и изготовлена из почти миллиметровой листовой стали.

Запираться шкаф будет врезным ключевым замком, а в комплект должно входить два ключа. Кроме этого, ключницу оборудуют металлическими крючками для ключей. Также в комплекте к этому должны идти пластиковые брелоки в количестве 20 штук и самоклеящиеся номерки. Поставщику ставят задачу покрыть шкаф антикоррозийным покрытием, вешать ключницу будут на стену.

Канистры и воронки для топлива

Еще «Водоканал» остро нуждается в покупке шести металлических канистр для перевозки бензина, шести пластиковых канистр для его хранения и шести автомобильных воронок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коммунальщики не поскупились на их покупку, для этого они выделили сразу 14 тысяч рублей. Также у канистр и воронки должен быть определенный цвет: например, металлическая обязательно должна быть зеленой, пластмассовая — оливковой, а воронка — черной.

У «Водоканала» нет планов по эвакуации

Еще один необычный тендер в нашем списке — это разработка и поставка планов эвакуации. Они нужны «Водоканалу» сразу в два здания: на ул. Родины и ул. Горького. В первом здании две штуки повесят на третьем этаже административного здания и одну штуку на первом этаже. Еще две штуки отправятся на третий и четвертый этажи здания на Горького.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Графическая часть должна включать в себя: эвакуационные пути и выходы, лестницы и лестничные клетки, аварийные выходы, должен быть нарисован сам план эвакуации и средства противопожарной защиты. Выделено на это все предприятием 17 тысяч рублей.

У предприятия нет своей урны для батареек

Следующим лотом в обзоре идет стальная урна для сбора батареек. Всего «Водоканалу» их нужно две штуки. Установят их в закрытых помещениях. Сама урна должна быть без внутренней емкости, а пакет внутри нее фиксироваться крышкой. Цвет — черный/желтый, а форма — круглая. Выложить за урну на предприятии готовы чуть более 9 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме урны для батареек, «Водоканалу» еще понадобился и пластиковый контейнер объемом 1,1 куба. Он обязательно должен быть на колесиках и с крышкой. Коммунальщики планируют, что бак будет рассчитан на максимальную загрузку в 440 килограммов. На его приобретение выделено 15 тысяч рублей.

Бесконечные тендеры на поставку канцтоваров

Чего действительно много, так это тендеров по закупке предприятием канцелярских товаров. На них «Водоканал» готов тратить десятки тысяч рублей. Например, одна из самых больших закупок была опубликована в июне этого года. Компания готова потратить 46,8 тысячи рублей. На эту сумму «Водоканал» купит набор гуаши по 12 цветов каждый, 20 дыроколов, которые могут пробивать разом по 50 листов, и 100 пачек закладок, на которых можно писать. Еще 50 тысяч будет потрачено на закупку корректирующей жидкости в количестве 30 штук, в компанию также закупят 300 книг учета в жестком переплете и 20 металлических линеек.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Кроме этого, предприятие выделило 77 тысяч рублей на папки-скоросшиватели и папки-регистраторы. Всего им нужно 630 таких папок. Также среди закупок канцтоваров числятся глянцевая и матовая фотобумага формата А4 и архивный короб.

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Дарья Пинегина