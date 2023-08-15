«Казанскую ярмарку» с золотой землей в центре Казани могут приватизировать уже до конца этого года

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», власти Казани могут приватизировать проблемную «Казанскую ярмарку». ОАО собираются внести в прогнозный план на 2023–2025 годы — в том числе в целях пополнения бюджета. Детали — в материале «Реального времени».



«Казанскую ярмарку» намерены приватизировать уже в этом году

Согласно проекту изменений, уставной капитал ОАО «Казанская ярмарка» составляет 78,2 миллиона. Из них 85,78%, или 57,1 миллиона, принадлежит Комитету земельных и имущественных отношений. Предполагаемые сроки приватизации — 2023 год.

План по приватизации муниципальной собственности утвердили в декабре 2022 года. Пока в нем только два предприятия — клиника «АВА-Казань» (уставной капитал — 317,3 млн, у КЗИО 25,19%), которая в списке не первый год, и ООО «Зилант Инфоком» (уставной капитал — 520 тыс., у КЗИО — 5%), которое занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий.



Генеральный директор «Казанской ярмарки» Марат Сидоров, который в марте сменил Льва Семенова, в разговоре с «Реальным временем» отказался комментировать возможную приватизацию.

realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Проект рассмотрят на заседании Казгордумы. Все изменения вносят в целях пополнения доходной части бюджета Казани и оптимизации структуры муниципальной собственности.

«Подготавливается план финансово-экономического оздоровления»

Напомним, с июля прошлого года между «Казанской ярмаркой» и основным учредителем шел судебный спор. В апреле уже этого года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Комитета земельных и имущественных отношений почти на 200 миллионов рублей — на 158,2 млн рублей неосновательного обогащения и 34,9 млн процентов за пользование чужими средствами. Причиной спора стали разногласия по поводу арендной платы за землю под выставочным центром. Как результат, на протяжении 6 лет ВЦ пользовался участком без оплаты.

Еще одной проблемой ВЦ является убыточность — последний раз ОАО получало прибыль еще в 2015 году. По итогам 2022 года выручка «Казанской ярмарки» составила 47,8 миллиона — минимум за последние пять лет. Убыток — 3,8 миллиона рублей, это тоже минимальный показатель с 2018 года.

В исполкоме города также пояснили причины убыточности выставочного центра. Финансовые результаты ярмарки в последние годы ухудшались.

— Ухудшение финансовых показателей общества связано с уходом основных крупных международных ярмарок и мероприятий на площадку, расположенную на территории «Казань Экспо», — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани. — На предприятии в настоящее время проводится финансовый анализ и подготавливается план финансово-экономического оздоровления (антикризисных мероприятий) общества.

От зонта и крышек к гастроемкости до земельных участков площадью 25 тыс. квадратов — что еще приватизирует мэрия Казани

В план приватизации вносятся и другие изменения. Так, из списка имущества, подлежавшего продаже, исключаются 13 объектов, среди которых подвалы и помещения первого этажа.

Сразу несколько крупных объектов могут пополнить план по приватизации на 2023 год:

Помещения первого, второго и третьего этажей по ул. Баумана, д.52/7 — это Доходный дом Воронкова — Калугина, в котором в том числе располагается Комитет земельных и имущественных отношений.

Здание и три земельных участка общей площадью свыше 20 тыс. «квадратов» в районе ул. Чуйкова, д.6, позади парка Победы.

Теплицы и земельный участок площадью 25,2 тысячи «квадратов» по ул. Х.Такташ, д.135 — территория треста «Горводзеленхоз».

Из вещей в список могут внести 78 подтоварников, 52 контейнера объемом 10 литров, 41 прямоугольную корзину, 10 металлических шкафов для одежды, четыре насадки-протирки, а также тележку для сбора посуды, производственный стол, гастроемкость и т.д.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас там уже есть зонты, моноблоки, шкафы, тележка для подносов, холодильные шкафы, полки, посудомоечные машины, фритюрницы, кофемашина и т.д.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Дарья Пинегина