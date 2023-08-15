В Татарстане разрабатывают жилищную программу для молодых ученых

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане для молодых ученых разрабатывают программу поддержки для улучшения жилищных условий. Об этом на брифинге в кабмине сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.



— Мы сегодня работаем над новым механизмом с коллегами из Государственного жилищного фонда — это механизм по поддержке молодых ученых. Сегодня есть разные варианты по их поддержке по улучшению жилищных условий. Но, так или иначе, считаем важным и необходимым и это направление усилить, потому что будущее за умами, и мы эти умы здесь в республике должны сохранить, чтобы они производили новые продукты, новые инновационные решения подбирали для промышленности и экономики, которая работает в республике, — рассказал он.

Ринат Садыков уточнил, что проработано несколько вариантов. Конкретизировать их он не стал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ринат Садыков рассказал, что Министерство по делам молодежи Татарстана реализует четыре механизма по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий. За 5 лет ими воспользовались почти 3 тысячи молодых семей.

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Татьяна Демина