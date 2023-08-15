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Российские войска нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

15:27, 15.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
Фото: скриншот realnoevremya.ru из Минобороны России

ВС России ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб.

Также в Минобороны впервые сообщили о перехвате крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.

скриншот realnoevremya.ru из Минобороны России

Днем ранее российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов. Цель удара также была достигнута.

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Айрат Назипов
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