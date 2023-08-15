Российские войска нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
ВС России ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб.
Также в Минобороны впервые сообщили о перехвате крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
Днем ранее российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов. Цель удара также была достигнута.
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