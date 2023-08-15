Стало известно расписание матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ, где сыграет казанский УНИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который пройдет с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене». Помимо казанского УНИКСа, за трофей поборются «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.

Подопечные Велимира Перасовича встретятся в четвертьфинале с «Пари НН». Матч начнется в пятницу, 22 сентября, в 17.00.

Полуфинальные матчи пройдут 23 сентября, а финал — 24 сентября.

В июле Единая лига ВТБ утвердила календарь игр в сезоне-2023/24. Первый матч турнира баскетболисты УНИКСа сыграют дома с «Локомотивом-Кубань».

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Айрат Назипов