Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Дагестане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе взрыва автозаправки в Махачкале. Слова главы государства передает его пресс-служба.

— Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане, — сказано в тексте.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

По последним данным, число жертве ЧП в Махачкале возросло до 30. Сотрудники МЧС нашли тела еще трех погибших.

Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Айрат Назипов