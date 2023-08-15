СК: взрыв в Махачкале мог произойти из-за нарушения правил хранения агрохимикатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нарушение правил хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками — одна из версий причин взрыва в Махачкале, сообщили в СК России.



— Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками, — приводит RT сообщение.

Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв. По последним данным, число жертв ЧП в Махачкале возросло до 35. Ранения получили 102 человека.



Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также поступил и раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Он дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях.

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Маргарита Головатенко