На разработку проекта по модернизации систем ЖКХ в Татарстане выделят около 150 млн рублей
Власти Татарстана намерены выделить 149,5 млн рублей на выполнение проектно-изыскательных работ в рамках программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике. Заказчиком работает выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей».
Всего в списке значатся 73 объекта из разных районов республики. Речь идет о тепловых сетях, системах водоснабжения и канализации.
Подрядчику нужно выполнить топогеодезические и инженерно-экологические изыскания, а также решить вопрос с государственной экспертизой. Работы нужно завершить до конца марта следующего года.
Напомним, Татарстан должен получить специальный казначейский кредит в размере 9 млрд рублей. Деньги пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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