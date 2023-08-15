Верховный суд Татарстана отпустил замдиректора ГИСУ Ильнара Султанова под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнара Султанова отпустили под домашний арест. Такое решение принял Верховный суд Татарстана, сообщил его адвокат Камиль Даишев.

Задержанный был отправлен в СИЗО еще 7 августа. За решеткой он должен был находиться до 2 октября. Хотя изначально Советский суд отказался отправлять Султанова под арест, лишь продлив срок его задержания на 72 часа. Следователей обязали предоставить доказательства в пользу содержания фигуранта в СИЗО.

На задержанного возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение вознаграждения за незаконные действия с вымогательством предмета взятки). Как считают следователи, в начале июля обвиняемый потребовал от финдиректора компании ООО «СК «Премьер» осуществить поставку и укладку резинового покрытия в 86 квадратных метров — на общую сумму 165 тыс. рублей — на территории участков дома в Буинске и дачи в деревне Кульгана Буинского района.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Услуги требовалось оказать за «беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ и приемки законченного строительством объекта «320 ступеней к истории» в Тетюшском районе РТ, а также за общее покровительство. Как полагают силовики, 21 июля Султанов подписал финальный акт приемки, а уже 31-го финдиректор СК «Премьер» приобрел «предмет взятки» — резиновое покрытие и частично поставил его на участок дома Султанова в Буинске. К моменту задержания Султанов проработал в Главинвестстрое Татарстана на позиции зама 4 года.

Силовики не исключают появления новых коррупционных эпизодов в этом деле. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов