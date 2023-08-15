Раис Татарстана провел встречу с министром просвещения России
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Во встрече, которая состоялась в Доме правительства республики, приняли участие заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования, совершенствования деятельности учреждений образования и подготовки квалифицированных кадров.
В Казани Сергей Кравцов находится с рабочей поездкой. Он принял участие в семинаре-совещании министерства просвещения России и министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана «ПРОдиалог».
Накануне министр посетил церемонию посвящения выпускников вузов и педагогических колледжей Татарстана в профессию, а также познакомился с работой образовательных учреждений региона.
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