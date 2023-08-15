Генпрокурор России потребовал проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Он дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений, — рассказали в Генпрокуратуре.

К проверке привлечены специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв. По последним данным, число жертв ЧП в Махачкале возросло до 35. Ранения получили 102 человека.

Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также поступили и раис Татарстана Рустам Минниханов, а также муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

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Айрат Назипов