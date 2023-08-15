В Казани рядом с Национальной библиотекой появится детский парк отдыха

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Казани построят детский парк отдыха рядом с Национальной библиотекой Татарстана. Такое решение принял раис республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Сейчас территория представляет собой пустой участок, на котором отсутствует твердое покрытие и озеленение. Институт развития Казани дорабатывает эскизный проект благоустройства этой территории.

В парке планируют провести озеленение: там высадят деревья и кустарники. А в зону активностей включат игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха, питания. Концепция предполагает единое пространство, начиная от Сада Фукса будет организован спуск по лестнице по зеленым холмам к самой площадке.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов поручил всем соответствующим службам подготовить необходимые документы и приступить к работе.

В начале августа «Реальное время» писало, что на улице Декабристов в Казани могут создать новый парк. Комплексному развитию подлежит территория нежилой застройки площадью 0,7581 га.



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Айрат Назипов