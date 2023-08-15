Президент России: Запад пытается втянуть в конфликт на Украине другие государства

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада хотят еще больше разжечь конфликт на Украине и втянуть в него другие государства. Такое заявление российский лидер сделал в обращении к участникам конференции по международной безопасности.

— К чему приводит эта политика подливания масла в огонь — хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства, — подытожил он.

Еще глава государства подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает наращивать свой военный потенциал и предпринимает попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце прошлого месяца Владимир Путин оценил возможные планы Польши ввести войска на территорию Украины. По его оценке, такая идея «никогда не покидала польские элиты». При этом президент не увидел в этой инициативе угроз для национальной безопасности России.

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Айрат Назипов