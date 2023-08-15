В Казани главу «Общества русской культуры РТ» арестовали на 12 суток за разжигание вражды

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

К административной ответственности в Казани вновь привлечен председатель «Общества русской культуры РТ», доцент КНИТУ-КАИ Михаил Щеглов. Только что Вахитовский суд Казани признал его виновным в разжигании ненависти либо вражды и наказал административным арестом в 12 суток, передает с заседания суда журналист «Реального времени».



Отбывать наказание Щеглову предстоит в полицейском спецприемнике. Впрочем, он намерен обжаловать это решение.

Постановление о привлечении Щеглова к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ ранее вынес и.о. прокурора Вахитовского района. Как сообщил в суде помощник прокурора Фаниль Ахмадышев, в июне на канале YouTube на портале межрегионального общественного движения «Регионы за единство России» был размещен видеосюжет, в котором жители острова-града Свияжск на камеру протестуют против продажи местной школы с детсадом неким бизнесменам из Турции. Слух о подобной сделке пошел гулять по Свияжску в конце весны и не стих до сих пор, несмотря на опровержение властей Зеленодольска.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Претензии прокуратуры связаны с роликом длительностью 8 минут 43 секунды, который был размещен 11 июня 2023 года на видеохостинге под названием «Жители выступили против турецкой школы в православном Свияжске». По мнению проверяющих, в отдельных высказываниях Щеглова и отвечающих на его вопросы содержатся признаки вражды по национальному и даже религиозному принципу. В ролике неоднократно упоминаются турки и один раз в негативном, по версии прокуратуры, ключе один из жителей Свияжска делает предположение, что на острове может начаться стройка мечети.

В суд было представлено лингвистическое исследование эксперта Екатерины Палеха, которая подтвердила позицию прокуроров о наличии в указанном телесюжете признаков административного правонарушения. Прокуратура считает автором и изготовителем ролика Михаила Щеглова.

В качестве наказания для обвиняемого представитель прокуратуры просил ограничиться административным штрафом.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сам обвиняемый в правонарушении сегодня в суде уверял — он лишь задавал вопросы жителям Свияжска, а снимали, монтировали и выкладывали ролик совсем иные люди. Щеглов подтвердил, что является одним из членов правления МОД «Регионы за единство России», однако отметил, что размещение указанного материала в Сети проводилось без согласования с ним.

В своем выступлении на суде Михаил Щеглов заявил: с выводами прокуроров и «так называемой экспертизы» не согласен категорически. Он назвал это административное дело заказным: «Кто заказчик — будем устанавливать еще... Считаю, такое преследование патриота России инициировано русофобскими силами, которые враждебны российскому государству и даже Турции, с которой мы сейчас налаживаем связи».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На старте заседания Олег Семовской, адвокат Щеглова, заявил суду два ходатайства. Он попросил время для своей подготовки к процессу, указывая, что договор с подзащитным заключил лишь вчера и не успел изучить все материалы. Судья Самат Каримов времени защите не дал, указав, что уже предоставлял время самому Щеглову с 10 августа. Довод адвоката, что его не был в городе ввиду поездки к сыну в воинскую часть, был отклонен.

Далее Семовской просил суд о проведении независимой лингвистической экспертизы за пределами Татарстана, указывая, что уже имеющееся выполнено исключительно в обвинительном ключе. У защиты не было возможности поставить перед экспертом свои вопросы.