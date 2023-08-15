Банк России повысил ключевую ставку до 12%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц.

— Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, — сообщает пресс-служба Центробанка.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года. В регуляторе уточнили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». Во внимание также примут «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

О назначении на 15 августа внеочередного заседания Совета директоров Банка России пресс-служба регулятора объявила накануне. Перед этим на Московской бирже росли курсы доллара и евро — до 101 рубля и 111 рублей соответственно. После анонса заседания Совета директоров Центробанка рубль укрепился — курс доллара опустился ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.

По плану заседание Совета директоров Банка России должно было состояться через месяц, 15 сентября. Эту дату регулятор анонсировал после того, как 21 июля повысил ключевую ставку — она увеличились на один процентный пункт, с 7,5% до 8,5%.

В тот же день в Центробанке заявили, что допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. «Нынешнего повышения ключевой ставки может быть достаточно, но более вероятно, что потребуется дополнительное ужесточение», — уточняла глава регулятора Эльвира Набиуллина.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Максимальная ключевая ставка в России составляла 20% — до такой отметки Банк России поднял ее после начала специальной военной операции. До 28 февраля 2022 года она составляла 9,5%.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение в феврале прошлого года Центробанк.

Затем ключевая ставка постепенно снижалась — до 17% с 11 апреля 2022 года, до 14% — с 29 апреля 2022-го, до 11% — с 27 мая 2022-го, до 9,5% — с 10 июня 2022 года и до 8% — с 22 июля 2022 года. В сентябре прошлого года регулятор понизил ключевую ставку до 7,5% — на таком уровне она продержалась почти год, до 21 июля 2023-го.



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Татьяна Демина