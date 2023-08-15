«ЦБ вынужден был прибегнуть к жестким мерам»: как на экономике отразится повышение ключевой ставки до 12%

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Центробанк России сегодня на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц. В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным. Подробнее — в нашем материале.

«Чтобы предотвратить панику на валютном рынке»

Основной причиной повышения ключевой ставки стал вчерашний скачок курсов доллара и евро. Именно это сподвигло Центробанк на принятие «жестких мер», считает начальник аналитического управления банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

— Причина резкого повышения ключевой ставки — обвал рубля. Чтобы предотвратить панику на валютном рынке, ЦБ вынужден был прибегнуть к жестким мерам, к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) — повышению ключевой ставки сразу на 3,5 пп (пп — процентный пункт), — заявил он.

По его словам, аналогичные ситуации, когда обвалы рубля останавливались путем повышения ключевой ставки, случались в феврале 2022 года и в декабре 2014 года. В 2014-м ставку подняли в два приема на 7,5 пп до 17%, а в феврале 2022-го ее повысили сразу на 10,5 пп, до 20%. Осадчий подчеркнул, что в этот раз ситуация не столь критична, поэтому ЦБ поднял ставку на умеренное значение.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— Повышение ставки создает повышенный спрос на рубли, их становится выгоднее размещать на депозиты, в кредиты и в облигации, номинированные в рублях, — считает аналитик. — Соответственно, с валютного рынка уходит рублевая ликвидность. Спрос на валюту падает и курс валюты снижается. Даже на информации о внеочередном заседании Совета директоров ЦБ начался разворот на валютном рынке, рубль начал резко укрепляться. Утром 15 августа доллар падал до уровня 92,6 рубля за доллар.

Как в беседе с «Реальным временем» заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов, предпосылкой к последнему решению ЦБ являлось повышение ставки 21 июля.

— Повышение процентной ставки до 12% находится в русле предыдущего решения, когда Банк России 21 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Цель повышения — снижение инфляционного давления, вызванного высоким внутренним спросом в условиях, превышающих возможности расширения предложения, — подчеркнул Корнилов.

По мнению специалистов «Ак Барс Банка», такое решение направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем валютном рынке. В то же время есть опасения, что мер, связанных только с поднятием ключевой ставки, может быть недостаточно, считают в пресс-службе.

— В последние месяцы шло нарастание инфляционного давления, которое усугублялось существенным ослаблением рубля. В июле в годовом пересчете со снятой сезонностью инфляция превысила 10%, — сообщили «Реальному времени» в банке. — В случае откладывания решения о повышении ставки до ближайшего заседания Совета директоров ЦБ скорее всего ситуация бы усугубилась и потребовалось бы более значимое повышение ключевой ставки в сентябре. Теперь же ЦБ сможет проанализировать эффект от принятого решения и продолжить настройку ключевой ставки в будущем.

«Ужесточение ДКП — это лекарство для экономики и финансов»

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки, в первую очередь, приведет к снижению спроса на импорт, считает Корнилов. По его словам, инфляция вернется к целевому уровню.

— Решение также будет способствовать снижению спроса на импорт и стабилизации курса рубля. Возвращение инфляции к целевому уровню имеет явные долгосрочные преимущества, так как это создает необходимые условия для устойчивого развития экономики, — заявил он.

Аналогичное мнение выразил и Осадчий. Он добавил, что на данный момент стали повышаться ставки на межбанковском рынке, растет доходность облигаций, а их цена падает. При этом ужесточение ДКП негативно сказывается на рынке акций — их стоимость снижается. Также проседает индекс московской биржи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это все то, что реагирует почти мгновенно. Затем пойдет повышение ставок по вкладам и кредитам, в том числе и по ипотеке, — прокомментировал эксперт. — Рост ипотечных ставок может привести к снижению стоимости жилья. Затем, с лагом в 2-3 месяца, решение может отразиться и на ослаблении инфляции — из-за укрепления рубля и, соответственно, снижения цены импорта. Далее повышение кредитных ставок ослабит рост экономики и повысит уровень безработицы.

Кроме того, по словам специалиста, резкое повышение процентных ставок может привести к взрыву пузырей на рынке необеспеченных потребительских ссуд и льготной ипотеки.

— Ужесточение ДКП — это лекарство для экономики и финансов: одно лечит, другое калечит, — подытожил Осадчий.

Как заявили в пресс-службе «Ак Барс Банка», благодаря такому решению курс рубля временно стабилизируется, однако насколько этот тренд окажется устойчивым, покажет только время. На данный момент фундаментальных предпосылок для этого нет.

— В долгосрочной перспективе влияние текущего решения о повышении ключевой ставки до 12% незначительно, т.к. ставку ЦБ пересматривает раз в 1,5 месяца и может оперативно корректировать ее исходя из складывающейся экономической ситуации, — подчеркнули в финансовой организации.

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Елизавета Пуншева