В Казани на разработку проекта плавающего фонтана на озере Кабан потратят 4,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации по новому плавающему фонтану на озере Нижний Кабан потратят 4,47 млн рублей, выяснило «Реальное время». Финансирование обеспечат из бюджета Татарстана.

Работы предусматривают создание эскизного проекта фонтана, стоимость которого оценивается почти в 200 тысяч рублей. У объекта должны быть подсветка.

Документацией должна быть предусмотрена насосная станция перекачки дренажных вод суммарной производительностью насосов от 100 до 500 кубометров в час, установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании, а также интегрирующего комплекса приема, обработки и хранения видеоинформации.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Работы требуется выполнить до 1 декабря 2023 года. Ими займется казанское ООО «ПК «Мелиорация».

Напомним, старый фонтан на озере Кабан в Казани демонтировали в сентябре 2022 года из-за аварийного состояния — насосы стали выходить из строя с критическим постоянством, а подсветка уже не работала. Конструкцию весом 13 тонн сняли с воды с помощью крана



О том, что к проектированию нового современного светомузыкального фонтана на озере Нижний Кабан приступят в этом году, председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов сообщил в январе. Средства на проектирование на тот момент уже имелись.



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Татьяна Демина