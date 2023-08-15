Раис Татарстана поручил провести форум «Ростки» в Казани на самом высоком уровне

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Первый большой форум России и Китая «Ростки», который состоится в Казани, должен пройти на самом высоком уровне. Такое поручение дал подчиненным раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Он также поручил обеспечить всю необходимую работу для визового и таможенного сопровождения иностранных гостей, встреч в аэропорту, заселения в отели, также обеспечить необходимые меры безопасности в ходе проведения мероприятий. По словам Рустама Минниханова, мероприятие позволит показать возможности региона.

— Это серьезное ответственное мероприятие. Важно проработать вопросы обеспечения безопасности, опыт в этом направлении у нас есть, — подчеркнул татарстанский лидер на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

С докладом о деловой программе форума выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, секретарь оргкомитета Талия Минуллина. Она в частности рассказала, что 7 сентября в Казани с участием китайских коллег также пройдет форум, объединяющий города, где запланированы сессии «Городская дипломатия как важный фактор развития современных международных отношений», «Города-побратимы и расширение горизонтов, успешный опыт и новые цели».

В рамках события запланированы такие сессии и деловые встречи, как «Практические аспекты российско-китайского делового сотрудничества», «Россия — Китай: сближение через конгрессно-выставочную деятельность», «Как российским малым и средним предприятиям выйти на рынок КНР» и так далее.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, напомнил, что в 2024 году в Казани также планируется проведение саммита БРИКС, и это также открывает новые возможности для взаимоотношений и связей с Татарстаном.

Форум «Ростки» пройдет в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов