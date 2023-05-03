Итоги дня: атака беспилотников на Кремль, стрельба в сербской школе, экс-ректора КФУ начнут судить
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 мая:
- Минувшей ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате оба летательных аппарата были сбиты военными. Вследствие падения и разлета осколков БПЛА пострадавших и материального ущерба нет. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства накануне Дня Победы, парада 9 мая.
- Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в результате атаки БПЛА не пострадал так как находился в другом месте. Он заверил, что изменений в работе президента нет. Вместе с этим Песков отметил, что данное происшествия никак не повлияет на проведение парада на Красной площади, который все же состоится.
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки на Кремль заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, нынешний украинский лидер не способен вести переговоры.
- В свою очередь в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от любых слов и действий, ведущих к дальнейшей эскалации конфликта. В организации отметили, что пока не могут подтвердить причастность Украины к данному происшествию.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин также прокомментировал атаку беспилотников на Кремль. Он заявил, что произошедшее можно считать нападением на государство. Киевский режим «угрожает безопасности России, Европы, всего мира», подчеркнул он.
- Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотные летательные аппараты, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти, на территории города. В целом полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России.
- Савеловский райсуд Москвы назначил дату первого заседания по уголовному делу экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Старт процесса намечен на 12 мая, а решать судьбу обвиняемого в подстрекательстве к убийству предстоит судье Ольге Чистовой. Она известна тем, что в 2019 году отправила в СИЗО Ирину Гаращенко, которая является матерью девочки-маугли, оставленной одной в квартире на севере столицы.
- Ново-Савиновский райсуд Казани завершил рассмотрение дела об афере с «выкупом» за проигрыш «Ак Барса». Хоккеист-любитель и приятель форварда «барсов» Артура Бровкина за увод у спортсмена 4,3 млн рублей приговорен к 3 годам колонии общего режима. С учетом непогашенной судимости окончательным наказанием для него стали 5 лет колонии. Детали — в материале «Реального времени».
- Девять человек погибли в результате стрельбы в школе сербской столицы Белграде. Нападение совершил 14-летний семиклассник, который был под действием наркотиков. Он пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и коктейлями Молотова. Как уточняет местное МВД, подросток убил восемь школьников и охранника. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения и сейчас находятся в больнице, добавили в ведомстве.
- В марте текущего года средний срок потребительского кредита в Татарстане составил 4,7 года. Таким образом он вырос за год на 0,5%. При этом Татарстан занял лишь 25-е место среди 30 российских регионов-лидеров в этом виде розничного кредитования.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и гроза. Как уточняют синоптики, гроза ночью и днем 4 мая на территории республики возможна местами. Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с.
- В прошлом году численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила 9,8%, или 14,3 миллиона человек. Показатель оказался меньше 10% впервые за всю историю наблюдения. Отметим, что за период с 1995-го по 2022-й год в России самый высокий показать численности жителей, находящихся за чертой бедности, пришелся на 2000 год — 29%.
- Что касается жителей Татарстана, то в 2022 году доля таких граждан составила 5%, что является минимумом с 1995 года. Это 194,3 тысячи человек, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
- МКУ «Финансовое управление города Казани» объявило аукционы по привлечению возобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом в 4,5 млрд рублей. Всего мэрия хочет привлечь пять кредитных линий по 900 млн рублей каждая. Средства привлекаются на срок до 3 лет с даты первого предоставления средств, но не позднее чем до 31 декабря 2026-го.
- Бывший первый замглавы Министерства экономики Татарстана Айрат Шамсиев назначен проректором по экономике и финансам КНИТУ-КАИ. Его представили на заседании ректората. Напомним, Шамсиев покинул ведомство по собственному желанию.
- Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в ГД внесли поправки с корректировками конституционного закона о военном положении для проведения выборов в новых регионах России. Изменения необходимы для согласования законодательных актов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в которых режим военного положения был введен еще до вхождения в состав страны.
- В столице Татарстана сегодня прошла патриотическая акция «Парад у дома ветерана». Напомним, на сегодняшний день в республике проживают 353 Героя Советского Союза, из них 185 — уроженцы республики.
1/24
- В этом году на территории Альметьевска благоустроят городское озеро, известное своими ежегодными происшествиями. Так, например, в 2022-м в водоеме утонула 16-летняя девушка, а в 2021-м на его поверхности образовалось радужное пятно из неизвестного вещества. Проект реновации водоема уже готов, а на его реализацию планируется потратить 98,7 миллиона рублей. Новая набережная будет разбита на различные зоны и протянется от благоустроенного пляжа вдоль улицы Шевченко и улицы Булгар. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минздрав России разработал анкету для женщин, которые задумываются об аборте. Уточняется, что программа направлена на повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства.
- В столице Татарстана в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного открытию стелы «Город трудовой доблести», временно ограничат движение транспорта по улицам Воровского и Декабристов и на парковке в районе вокзала «Казань-2». Ограничение начало действовать с 16:30, а закончится завтра в 12:00.
- Власти Казани потребовали признать недостроенные коттеджи рядом с мостом «Миллениум» самовольными постройками. VIP-апартаменты с бассейнами и кафе начали строить в 2012 году в противовес «поселку нефтяников», возведенному на противоположном берегу. Общая территория застройки оценивалась в 10 гектаров, и изначально сдать все объекты планировалось к Универсиаде 2013 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минстрой России разрешил переселять людей из аварийного жилищного фонда в деревянные дома — индивидуальные и многоквартирные. Как считает гендиректор группы компаний «CLT девеломпент» Павел Карнаух, деревянные здания из CLT-панелей в России будут востребованы, поскольку их возведение в 2,5 раза быстрее строительства домов по современной железобетонной технологии.
- Минский областной суд приговорил экс-главреда telegram-канала Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Уточняется, что его признали виновным в организации массовых беспорядков, публичных призывах к актам терроризма, руководстве экстремистским формированием, а также клевете в отношении президента.
- В скором времени в России начнут действовать новые правила оформления карты болельщика. Теперь ее получение упросят для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров независимо от вида пенсии. Так, с 26 мая идентификация несовершеннолетних будет проходить удаленно. Инвалиды до 18 лет смогут оформить карту по подаче клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок.
- Сегодня на территории промпарка «Буинск» состоялось открытие фермы по разведению рыбы. Как рассказал генеральный директор управляющей компании «Унипарк» Марат Шакиров, к 2025 году резиденты площадки увеличат производство осетровых и лососевых видов в 10 раз — до 3 тысяч тонн. По его словам, совокупный объем инвестиций в их проекты составит свыше 1,2 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Российская спортсменка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 млн евро. Она обыграла первую ракетку США Джессику Пегулу со счетом 6:4, 0:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.
- Ученый совет Казанского национального исследовательского технологического университета утвердил 16 мая датой выбора нового ректора. Напомним, на пост главы КНИТУ-КХТИ претендуют три человека. Это врио ректора вуза Юрий Казаков, и. о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин и директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов.
- Кабмин Татарстана расширил состав организационного комитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week. В него вошли четыре человека: директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем госкомпании «Российские автомобильные дороги» Игорь Антропов, замдиректора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Алексей Наймушин, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов и зампредседателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации «Автодора» Виктория Эркенова.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против актера Алексея Панина. Стоит отметить, что фабула дела неизвестна, а его расследование ведут сотрудники СКР в Москве. Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.
- Власти Татарстана утвердили план мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на территории республики до 2030 года. В документе названы мероприятия, которые необходимо проводить ежегодно. В их числе: действия, направленные на раннее выявление и профилактику заболевания, вакцинация пациентов с хроническим вирусным гепатитом, ведение разъяснительной работы с населением, а также ведение единого регистра пациентов.
- Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель. Стоит отметить, что это произошло впервые с 20 марта. При этом июньские фьючерсы на WTI подешевели на 4,84%, до $68,2 за баррель.
- Бывший генеральный директор компании Mastercard Аджай Банга стал 14-м президентом Всемирного банка (ВБ). Уточняется, что его избрали на пятилетний срок исполнительные директора ВБ. Официально Банга вступит в должность 2 июня 2023 года.
Ключевые события 434-го дня специальной военной операции на Украине:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов на базе ДОСААФ в Казани встретился с участниками специальной военной операции, находящимися в отпуске. Во время мероприятия военнослужащие обсудили с главой республики вопросы обеспечения техникой, которая постоянно в расходе и требует обновления. Например, им требуются вездеходы, в том числе для медицинских целей, тяжелая техника и запчасти к ней.
- По данным издания Politico, Украина скрывает от оказывающих ей помощь стран детали своего весеннего контрнаступления, которое уже примерно месяц обсуждается в СМИ. Отмечается, что таким образом Киев пытается предотвратить утечку секретной информации.
- Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию. Такая мера может быть включена в 11-й пакет санкций. Уточняется, что данное предложение рассматривают с целью борьбы с обходом уже введенных ограничений в отношении Москвы.
- В Минобороны России провели брифинг для военных атташе дружественных стран. Спикером выступил заместитель министра обороны страны Александр Фомин. Он в очередной раз подчеркнул, что деятельность страны в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена лишь на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности.
- ФСБ России пресекла подготовку покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. По данным ведомства, диверсанты планировали серию резонансных террористических актов на полуострове. Объектами посягательств выбрали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.
- Как сообщает Минобороны Россиии, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Каменка. Потери украинских войск составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы «Мста-Б».
- На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают действия ВСУ на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка. Потери ВСУ составили более 385 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Темировка и Гуляйполе. Потери украинских войск составили свыше 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Гиацинт-Б».
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск в течение прошедших суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3 935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 948 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 928 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым