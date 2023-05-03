Из аварийного жилья разрешили расселять в деревянные дома

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минстрой России разрешил переселять людей из аварийного жилищного фонда в деревянные дома — индивидуальные и многоквартирные, сообщает ТАСС.



Перечень характеристик строящихся и приобретаемых жилых помещений, предоставляемых гражданам, дополняется словами «деревянные конструкции», рекомендации дополняются регламентами на «здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом», «здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций» и «здания из деревянных срубных конструкций».

Как считает генеральный директор группы компаний «CLT девеломпент» Павел Карнаух, деревянные здания из CLT-панелей в России будут востребованы, поскольку возведение многоэтажных домов из этого материала в 2,5 раза быстрее строительства домов по современной железобетонной технологии. Такие конструкции сейсмоустойчивы и весят в пять раз меньше, чем бетонные. Поэтому такие дома можно возводить над подземными сооружениями — метро и тоннелями.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце марта президент России Владимир Путин поручил в ближайшие 2 года выделить до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов, чтобы расселить граждан из аварийного жилья. Доклад правительства РФ об исполнении глава государства ждет до 1 июля 2023 года.

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Маргарита Головатенко