Рустам Минниханов в Казани обсудил с участниками СВО, находящимися в отпуске, вопросы их обеспечения техникой

Раис Татарстана Рустам Минниханов на базе ДОСААФ в Казани встретился с участниками специальной военной операции, находящимися в отпуске. Об этом сообщает его пресс-служба.

На встрече с раисом Татарстана военнослужащие затронули вопросы обеспечения техникой, которая постоянно в расходе и требует обновления. Например, им требуются вездеходы, в том числе для медицинских целей, тяжелая техника и запчасти к ней, а также дефибриллятор для оказания экстренной помощи. Рустам Минниханов взял все обращения в работу.

Фото: rais.tatarstan.ru

Участники спецоперации, вернувшиеся на родину, выразили благодарность за оперативное решение вопроса с отпуском, а также за постоянную поддержку. Также они поблагодарили детей, которые направляют им в зону СВО рисунки, письма и стихи.



Рустам Минниханов, в свою очередь, выразил военнослужащим благодарность за их мужество и заверил, что власти поддерживают их и продолжат это делать.

— Мы никогда не сможем отплатить вам за все то, что вы делаете для нашей страны, но будем максимально помогать, — сказал Рустам Минниханов.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Татьяна Демина